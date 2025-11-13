Чисора о Джошуа в лагере Усика: «Если не можешь их победить — присоединяйся»
Дерек отметил, что AJ получил выгоду
около 1 часа назад
Фото: Matchroom
Бывший претендент Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился своими мыслями относительно присоединения Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) к тренировочному лагерю Александра Усика (24-0, 15 КО). Британца цитирует vringe.com:
Слушайте, есть поговорка: если не можешь их победить – присоединяйся к ним. Вот и всё. Я считаю, он попробовал и остальные. Эти (команда Усика) сказали ему приезжать и посмотреть, как они работают. И ему понравилось это всё, это было хорошо для него. Он молодец.
