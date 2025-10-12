Олег Гончар

В Филадельфии (США) американец Джарон Эннис (35-0, 31 КО) завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA в первом среднем весе, нокаутировав ангольца Уисму Лиму (14-2, 10 КО).

Эннис сначала ожидал, что левша Лима будет действовать активно, поэтому сделал ставку на контратаки. После нескольких точных ударов американец сам сменил стойку на левобоковую и начал действовать агрессивнее. Один из его правых апперкотов серьезно потряс соперника, после чего Эннис бросился добивать.

Мощная серия боковых заставила Лиму упасть на настил. Анголец поднялся, пытаясь продолжить бой, однако вскоре снова оказался на полу.

В углу ринга он уже не мог защищаться — Эннис непрерывно атаковал, вынуждая рефери вмешаться. Судья остановил поединок, а из угла Лимы полетел полотенце, что официально засвидетельствовало досрочную победу американца техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, ранее победу нокаутом в начале боя одержал бывший соперник Энниса Карен Чухаджян.