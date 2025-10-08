Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о словах временного чемпиона WBC в первом среднем весе Вирджила Ортиса (23-0, 21 КО), что его бой с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Джароном Эннисом (34-0, 30 КО) может перенестись.

Цитирует Хирна The Ring.

«Если честно, это немного странно. Мы сидели в штаб-квартире DAZN – я, Оскар, президент Golden Boy Эрик Гомес и руководство DAZN в США. И, по сути, все согласились: я, Оскар, Эрик и DAZN – это была сделка на бой. Он должен был состояться в Лас-Вегасе в первом квартале 2026 года. «Давайте сделаем это». И на этом все.

Так что я просто предположил: «Идите и договаривайтесь со своим бойцом». Мы пошли своим путем – Джарон Эннис подписал новый контракт, и частью этого контракта было прописано: если бой с Ортисом будет доступен, то он состоится на тех же условиях, которые мы обсудили в той комнате. И он это подписал.

Так что я просто ожидал – думаю, DAZN тоже ожидал, – что Golden Boy вернется и скажет: «Мы также заключили свою сделку».