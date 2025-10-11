Эннис оказался немного тяжелее Лимы накануне поединка
Бой пройдет 11 октября в США
9 минут назад
Эннис и Лима / Фото - DAZN
Бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе американец Джарон Эннис (34-0, 30 КО) и обладатель титула IBO в первом среднем весе ангольский Уисма Лима (14-1, 10 КО) прошли процедуру взвешивания.
Бой пройдет 11 октября на мероприятии в Филадельфии.
Результаты взвешивания:
Джарон Эннис – 69,6 кг
Уисма Лима – 69,4 кг
Ранее организация WBA сообщила, что победитель поединка получит титул временного чемпиона WBA в первом среднем весе.
