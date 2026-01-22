Джейк Пол не будет драться с Усиком в ММА — он разорвал отношения с PFL
Блогер-боксер не вышел на профессиональный бой в промоушене
около 12 часов назад
Американский блогер и боксер Джейк Пол (12-2) больше не имеет отношения к промоушену PFL. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.
Джейк Пол подписал контракт с PFL в 2023 году, но так и не дебютировал в MMA.
28-летний американец имеет профессиональный боксерский рекорд и дебютировал в профи в январе 2020 года.
Последний бой Пол провел 20 декабря в Майами против британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа. Поединок завершился поражением Пола нокаутом в шестом раунде. Джейк к тому же получил перелом челюсти в двух местах.
Пол так и не провел ни одного профессионального поединка в MMA, хотя промоушен планировал его дебют.
