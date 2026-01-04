Джейк Пол назвал бойца, поединка с которым будет избегать
Блогер не намерен мериться силами с Бенавидесом
Фотография: Twitter
Боксирующий блогер Джейк Пол в интервью ESPN признался, что не будет соглашаться на поединок с чемпионом WBC Дэвидом Бенавидесом (31-0, 25 KO):
Есть очень короткий список людей, с которыми я бы не вышел на ринг, и Бенавидес в этом списке... Этот парень не такой, как все. Его сила, его скорость, его кардио, его непрерывные удары и неумолимое давление. Ваши удары для него ничего не значат. У него гигантские предплечья, которые тянутся от нижней части бедра до макушки головы. Вы не можете пробить его защиту.
Напомним, что Джейк Пол накануне был нокаутирован Энтони Джошуа.