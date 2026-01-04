Американский боксер Джейк Пол (12-2, 7 КО) поделился подробностями своего состояния после тяжелого поражения нокаутом от британского супертяжа Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

По словам Пола, восстановление после боя дается нелегко, однако он воспринимает это как часть профессионального спорта. Слова приводит vringe.com.

У меня в челюсти установлены четыре пластины, но это реалии бокса. Процесс восстановления оказался довольно трудным. Я чувствую усталость, у меня проблемы со сном: как только ложусь на подушку, челюсть смещается в сторону — и я просыпаюсь. Но это все часть игры.

Это была невероятная ночь. Я многому научился, получил большой опыт и в этом году планирую двигаться дальше — к новым поединкам.