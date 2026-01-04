«Челюсть смещается в сторону»: Джейк Пол — о тяжелых последствиях боя с Джошуа
Американский боксер поделился подробностями своего состояния после нокаута
11 минут назад
Американский боксер Джейк Пол (12-2, 7 КО) поделился подробностями своего состояния после тяжелого поражения нокаутом от британского супертяжа Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).
По словам Пола, восстановление после боя дается нелегко, однако он воспринимает это как часть профессионального спорта. Слова приводит vringe.com.
У меня в челюсти установлены четыре пластины, но это реалии бокса. Процесс восстановления оказался довольно трудным. Я чувствую усталость, у меня проблемы со сном: как только ложусь на подушку, челюсть смещается в сторону — и я просыпаюсь. Но это все часть игры.
Это была невероятная ночь. Я многому научился, получил большой опыт и в этом году планирую двигаться дальше — к новым поединкам.
