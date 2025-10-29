Джейк Пол признался в страхе перед боем с Дэвисом
Видеоблогер оценил силу непобежденного чемпиона WBA
около 2 часов назад
Американец Джейк Пол поделился мыслями о предстоящем выставочном бое с 30-летним непобежденным чемпионом мира WBA-super в легком весе Джервонтой Дэвисом.
Бой запланирован на 14 ноября в Майами, штат Флорида.
Пол признал, что Дэвис входит в топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории благодаря мощности обеих рук и невероятной скорости.
Влогер признался, что никогда не испытывал такого страха перед поединком. В то же время он уверен в возможности нокаута соперника, что могло бы стать одной из самых громких сенсаций последних лет.