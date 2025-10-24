Джейк Пол: «Стівенсон поможет мне стать быстрее перед боем с Дэвисом»
Поединок состоится 14 ноября
15 минут назад
Американский боксер и блогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) продолжает подготовку к выставочному бою против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО). Во время тренировочного лагеря он планирует провести спарринги с действующим чемпионом WBC в этом же дивизионе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО). Слова приводит TMZ Sports.
Со мной работают чемпионы мира — Реймонд Форд из полулёгкого веса, Монтан Лав, а на этой неделе приезжает Шакур Стивенсон. Сейчас я сосредоточен на скорости: уменьшаю силовые нагрузки, меньше занимаюсь тяжёлой атлетикой, чтобы стать легче и бить быстрее.
Напомним, что бой Дэвис – Джейк Пол состоится 14 ноября в США.
