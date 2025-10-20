Джейк Пол раскрыл детали выставочного боя с Дэвисом
Будет бонус за нокаут и профессиональные судьи
около 1 часа назад
Влогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) в эфире подкаста DOUBL3 COVERAGE поделился подробностями выставочного боя с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО).
По словам Пола, за нокаут в их поединке будет финансовый бонус.
«Джервонта – один из лучших, один из самых умных в этом виде спорта. Так что было очень круто наблюдать, как мой талант и навыки развивались для этого боя, это что-то совсем другое, чем бои в крузервейте. Я думаю, это сделает меня лучшим боксером в целом».
Пол рассказал, что у них будут профессиональные судьи и будет победитель. Это не так, как обычно, когда после выставочного боя не объявляют победителя.
Дей добавил, что причина, почему бой будет выставочный – это вес.
«Не знаю, могу ли я это сказать, но будет большой бонус за нокаут. Так что если кто-то нокаутирует соперника, получит большой-большой бонус».
Бой Пола и Дэвиса состоится 14 ноября в Майами. Боксеры будут боксировать 10 раундов в 12-унциевых перчатках.