Олег Гончар

Влогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) в эфире подкаста DOUBL3 COVERAGE поделился подробностями выставочного боя с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО).

По словам Пола, за нокаут в их поединке будет финансовый бонус.

«Джервонта – один из лучших, один из самых умных в этом виде спорта. Так что было очень круто наблюдать, как мой талант и навыки развивались для этого боя, это что-то совсем другое, чем бои в крузервейте. Я думаю, это сделает меня лучшим боксером в целом». Джейк Пол

Пол рассказал, что у них будут профессиональные судьи и будет победитель. Это не так, как обычно, когда после выставочного боя не объявляют победителя.

Дей добавил, что причина, почему бой будет выставочный – это вес.

«Не знаю, могу ли я это сказать, но будет большой бонус за нокаут. Так что если кто-то нокаутирует соперника, получит большой-большой бонус». Джейк Пол

Бой Пола и Дэвиса состоится 14 ноября в Майами. Боксеры будут боксировать 10 раундов в 12-унциевых перчатках.