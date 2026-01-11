Олег Гончар

Джон Ф’юри прокомментировал ситуацию в дивизионе, где выступает его сын Тайсон Ф’юри (34-2-1, 24 KO), поскольку есть чемпион WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) и претенденты на бой с ним.

По словам Джона, если Усик действительно отказывается от поясов, то Тайсону придется собирать пояса, чтобы получить шанс на абсолютный титул.

Джон считает, что сейчас есть только четыре топовых супертяжа: Усик, Тайсон, Вордли и Агит Кабайел. Однако, Фабио Вордли и Агит Кабайел действительно заслужили право биться с Усиком следующими.

Ф'юри-старший подчеркнул, что если Усик встретится с этими молодыми «пушками», то может произойти что угодно.

Усик — фантастический и выдающийся боксер, но время берет свое, и он может оступиться на «банановой кожуре» Уордли, который может нокаутировать одним взглядом. Джон Фьюри

Кабайел, по мнению Джона, показал, что способен на самом высоком уровне.