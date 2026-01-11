Джон Фьюри: Уордли и Кабайель заслужили бой с Усиком следующими
Отец Тайсона считает, что молодые чемпионы имеют приоритет над реваншем
около 13 часов назад
Джон Ф’юри прокомментировал ситуацию в дивизионе, где выступает его сын Тайсон Ф’юри (34-2-1, 24 KO), поскольку есть чемпион WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) и претенденты на бой с ним.
По словам Джона, если Усик действительно отказывается от поясов, то Тайсону придется собирать пояса, чтобы получить шанс на абсолютный титул.
Джон считает, что сейчас есть только четыре топовых супертяжа: Усик, Тайсон, Вордли и Агит Кабайел. Однако, Фабио Вордли и Агит Кабайел действительно заслужили право биться с Усиком следующими.
Ф'юри-старший подчеркнул, что если Усик встретится с этими молодыми «пушками», то может произойти что угодно.
Усик — фантастический и выдающийся боксер, но время берет свое, и он может оступиться на «банановой кожуре» Уордли, который может нокаутировать одним взглядом.
Кабайел, по мнению Джона, показал, что способен на самом высоком уровне.