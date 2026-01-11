Кабель нокаутировал Книбу в третьем раунде и защитил временный титул WBC
Для Агиты эта победа стала шестой подряд досрочной на профессиональном ринге
Агіт Кабайел (27-0, 19 КО) одержал досрочную победу в бою за временный титул WBC в супертяжелом весе, который состоялся 10 января в немецком Оберхаузене.
33-летний немец уверенно справился с поляком Дамьяном Книбой (17-1, 11 КО), заставив рефери остановить бой уже в третьем раунде.
Для Кабайела эта победа стала шестой подряд досрочной на профессиональном ринге. 29-летний Книба потерпел первое поражение в карьере.
