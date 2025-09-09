Олег Гончар

Экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в социальных сетях выразил уважение к временному чемпиону WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) и временному чемпиону WBO Джозефу Паркеру (36-3, 24 КО), а также заявил о готовности к поединку с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Джошуа назвал Паркера настоящим бойцом с «ДНК генерала», который готов сражаться с кем угодно. Он также высоко оценил путь Уордли, который еще несколько лет назад работал в рекрутинге, а теперь претендует на бой за титул.

«Уважение Паркеру за его дух, и Вордли — за то, что доказал: невозможного не существует. Бог на стороне тех, кто трудится». Энтони Джошуа

Что касается Фьюри, который объявил о завершении карьеры в январе 2025 года, Джошуа резко высказался, назвав его «глупым» и пообещав «разобрать его карьеру за минуты» в потенциальном бою. Он также заверил фанатов, что скоро вернется на ринг.

Бой Паркер – Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, а победитель станет обязательным претендентом на титулы абсолютного чемпиона Александра Усика.