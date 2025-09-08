«Он способен нокаутировать кого угодно». Промоутер Паркера предупредил об опасности Уордли.
около 1 часа назад
Промоутер новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) Дэвид Хиггинс признал, что будущий соперник его боксёра, временный чемпион WBA Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО), очень опасен благодаря своему стилю и мощному удару. Слова приводит Sky Sports.
У Фабио есть большая армия поклонников, и за восемь лет он создал непобедимый рекорд. Это боец, способный нокаутировать любого, так что Джозефу нужно выйти на ринг в наилучшей форме.
По его словам, бой Паркера с Уордли будет интересным и зрелищным, а также позволит новозеландцу поддерживать форму, пока он ожидает титульного шанса против Александра Усика (24-0, 15 КО).
Бой Паркер – Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
Команда Паркера сомневается, что Усик выйдет на обязательный бой.