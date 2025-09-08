Олег Гончар

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) в интервью Sky Sports высказался по поводу травмы абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО).

Комментируя слухи о физическом состоянии Усика, Паркер упомянул видео, на котором украинец танцует, хотя якобы имеет травму. Новозеландец пожелал украинцу скорейшего восстановления, чтобы он смог провести обязательную защиту титула против победителя его боя с Фабио Вордли.

«Если Усик травмирован, пусть выздоравливает как можно быстрее, чтобы вернуться и сразиться с кем-то из нас. Но он заслуживает отдыха с семьей после последнего боя». Джозеф Паркер

Бой Паркера против Вордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне. Победитель этого боя, согласно решению WBO, станет следующим соперником Усика.