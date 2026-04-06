Джошуа: «Я могу выиграть бой у Усика в будущем, но на данный момент он лучше меня».
Британская звезда бокса – о тренировках с украинцем
около 1 часа назад
Британский экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) для MF PRO и Radio Rahim рассказал о совместных тренировках с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
«Было бы неразумно говорить, что я лучше него. Я, конечно, могу выиграть бой в будущем, но сейчас он лучше меня. Надо отдать ему должное».
Что заставило тебя поставить скромность на первое место и пойти тренироваться с человеком, который дважды тебя победил, да ещё и быть готовым позволить ему тренировать тебя и показывать свой подход?
«В нашем спорте – это не то чтобы я его не люблю, но мы просто соревнуемся друг с другом. А я очень, очень конкурентный человек. Так что когда это отошло на второй план, мы решили: давай просто вкладывать энергию в тренировки и помогать друг другу в зале.
Даже в мелочах: мы не делаем все вместе – например, он не бьёт по мешку, когда я бью, или наоборот. Но само присутствие в такой среде – когда есть двое трудолюбивых и очень конкурентных людей – ты подпитываешься этой энергией.
То есть мы не конкурируем, а просто вкладываем энергию в тренировки и поддерживаем друг друга таким образом».
23 мая Усик проведет бой с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.
