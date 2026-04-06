Британский экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) для MF PRO и Radio Rahim рассказал о совместных тренировках с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Было бы неразумно говорить, что я лучше него. Я, конечно, могу выиграть бой в будущем, но сейчас он лучше меня. Надо отдать ему должное».

Что заставило тебя поставить скромность на первое место и пойти тренироваться с человеком, который дважды тебя победил, да ещё и быть готовым позволить ему тренировать тебя и показывать свой подход?

«В нашем спорте – это не то чтобы я его не люблю, но мы просто соревнуемся друг с другом. А я очень, очень конкурентный человек. Так что когда это отошло на второй план, мы решили: давай просто вкладывать энергию в тренировки и помогать друг другу в зале.

Даже в мелочах: мы не делаем все вместе – например, он не бьёт по мешку, когда я бью, или наоборот. Но само присутствие в такой среде – когда есть двое трудолюбивых и очень конкурентных людей – ты подпитываешься этой энергией.

То есть мы не конкурируем, а просто вкладываем энергию в тренировки и поддерживаем друг друга таким образом».

23 мая Усик проведет бой с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.

Ранее стало известно, где и когда может состояться мегабой между Джошуа и Фьюри.