Владимир Кириченко

Британский ветеран супертяжелого дивизиона британец Джо Джойс (16-5, 15 KO) провел поединок против россиянина Артема Сусленкова (15-0, 10 KO).

Джойс проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде – рефери остановил поединок.

Бой состоялся в Москве, в андеркарде поединка Мурата Гассиева – Петер Кадиру.

До этого 40-летний британец в последний раз выходил на ринг 5 апреля прошлого года, когда проиграл Филипу Хрговичу единогласным решением судей.

С 2022 по 2023 год Джойс удерживал титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе. Он проиграл 5 из 6 последних поединков.

Ранее чемпион мира из России сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер.