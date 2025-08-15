Конголезский боксер супертяжелого дивизиона Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО) для Seconds Out заявил, что топовые бойцы хевивейта избегают его из-за опыта противостояний с ним в спаррингах.

«Спрашивайте у них всех, почему они не хотят драться со мной. Спрашивайте у Энтони Джошуа – он знает. Спрашивайте у Дюбуа – я дважды сломал ему нос. Спрашивайте у Джо Джойса – я отбил ему голову. Спрашивайте у Паркера – он тоже знает.

Я спарринговал с Тайсоном Фьюри, спарринговал с Паркером, спарринговал с Миллером, спарринговал с Аделейе, когда готовился к бою с Тони Йокой. Я был как монстр. Я дал им тяжелый бой. Они знают. «Этот парень? Я с ним не буду драться».

Это является причиной, и это правда. Спросите их, и они скажут. Спросите, лгу ли я или нет. Они скажут».