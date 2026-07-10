Чемпион мира из России дал прогноз на бой Усик – Вайлдер
Известный супертяжеловес предсказал сценарий поединка с Верховеном
16 минут назадПодписаться в
Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом дивизионе Мурат Гассиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» поделился мнением о возможном поединке Александра Усика (25-0, 16 КО) и Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).
«Бой с Уайлдером сложился бы точно так же, как с Рико Верхувеном. Не знаю, что касается нокаута, но Уайлдер его бы не нанес. Гнался бы, Усик бы его обманывал на ногах, растягивал, двигался, и Уайлдер бы просто махал в воздух. Возможно, где-то зацепил бы, но шансов мало.
Я спарринговал с Уайлдером, когда мне было 21 или 22 года. „Неплохой удар для супертяжеловеса, хороший, но если судить по ощущениям, то Крис Арреола бил намного жёстче“.
Напомним, Усик ведет переговоры по поводу прощального боя против экс-чемпиона мира из США.