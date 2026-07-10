Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом дивизионе Мурат Гассиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» поделился мнением о возможном поединке Александра Усика (25-0, 16 КО) и Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

«Бой с Уайлдером сложился бы точно так же, как с Рико Верхувеном. Не знаю, что касается нокаута, но Уайлдер его бы не нанес. Гнался бы, Усик бы его обманывал на ногах, растягивал, двигался, и Уайлдер бы просто махал в воздух. Возможно, где-то зацепил бы, но шансов мало.

Я спарринговал с Уайлдером, когда мне было 21 или 22 года. „Неплохой удар для супертяжеловеса, хороший, но если судить по ощущениям, то Крис Арреола бил намного жёстче“.