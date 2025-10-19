Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем дивизионе Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) рассказал, за какой гонорар готов провести бой против временного чемпиона WBA в первом среднем весе Джарона Энниса (35-0, 31 КО) или абсолютного чемпиона во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Цитирует Чарло boxingnews24.com.

«Я буду драться с ними в любой весовой категории, в которой они захотят. Можем провести бой в их родном городе. Но – добавьте еще 10 миллионов. Да, добавьте еще немного – и я буду драться с ним в их родном городе».

Последний бой Джермелл провел 30 октября 2023 года, в котором проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

11 октября Эннис дебютировал в первом среднем весе, одержав победу над Уисмой Лимой техническим нокаутом в первом раунде.

Кроуфорд в ночь на 14 сентября победил Альвареса единогласным решением судей.

