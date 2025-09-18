Брайан Макінтайр, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), в интервью Fight Hub TV предложил соперника для экс-лидера этого дивизиона мексиканца Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).

«Я бы очень хотел увидеть Канело снова на ринге. Если он хочет провести еще два-три поединка, пусть делает это. Он заслужил право делать то, что хочет. Он дрался с лучшими боксерами своего времени, и когда ты достигаешь такого уровня, это уже в крови.

Вперед, Канело. Дерись снова. Два раза, три раза, четыре раза, сколько угодно. Чарло (Джермалл) только что сказал что-то вроде: «Моя весовая категория. Я возвращаюсь». Так что дерись с Чарло.

Если Альварес проиграет? Тогда, возможно, ему придется подумать о завершении карьеры».