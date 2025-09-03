Вирджил Ортис: «Чарло избежал боя, но я готов к встрече»
Временный чемпион WBC рассказал, что переговоры о поединке в Техасе не удались, но он не исключает продолжения обсуждений
около 2 часов назад
Временный чемпион WBC в первом среднем весе Вирджил Ортис (23-0, 21 КО) рассказал BoxingScene о неудачной попытке организовать бой с бывшим абсолютным чемпионом дивизиона Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).
Ортис сообщил, что его команда предлагала Чарло поединок в Техасе, но тот отказался, ссылаясь на причины, которые Ортис считает оправданиями, хотя не стал их раскрывать.
«Мы уже пытались это сделать. Я бы с удовольствием сражался с ним».
Ортис не исключает возобновление переговоров в будущем. Следующий бой американца запланирован на 8 ноября 2025 года против Эриксона Лубина в Техасе. Чарло, в свою очередь, не выходил на ринг с сентября 2023 года, когда проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.