Олег Гончар

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Вирджил Ортис (23-0, 21 КО) рассказал BoxingScene о неудачной попытке организовать бой с бывшим абсолютным чемпионом дивизиона Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).

Ортис сообщил, что его команда предлагала Чарло поединок в Техасе, но тот отказался, ссылаясь на причины, которые Ортис считает оправданиями, хотя не стал их раскрывать.

«Мы уже пытались это сделать. Я бы с удовольствием сражался с ним».

Ортис не исключает возобновление переговоров в будущем. Следующий бой американца запланирован на 8 ноября 2025 года против Эриксона Лубина в Техасе. Чарло, в свою очередь, не выходил на ринг с сентября 2023 года, когда проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.