Бывший чемпион мира Заб Джуда оценил перспективы Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO) в поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Американца цитирует fightnews.info:

Вайлдер лучше получить этот бой. Но на самом деле Деонтею нужно тренироваться. Ему нужно готовиться к этому поединку. Ему нельзя пропускать день ног. Необходимо тренировать ноги и все остальное.

Я верю, что если Деонтей Вайлдер выйдет и будет драться правильно, то он может сделать этот бой более конкурентным и интересным, чем многие ожидают. Поверьте мне. У Вайлдера, как и прежде, кое-что есть. Он все еще может бахнуть. У него есть мощный удар с правой – это последнее, что ты теряешь.