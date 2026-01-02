Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) ответил на вопрос для The Ring Magazine, сколько боёв ему осталось провести до завершения карьеры.

Александр, ты уже лучший боец всех времен. Ты будущий член Зала славы. Как долго ты еще будешь драться? Сколько боёв у нас еще будет?

«Я думаю, что еще два-три боя».

Александр хочет провести следующий бой против Деонтея Уайлдера.

По словам менеджера украинца Климаса, поединок может состояться в конце апреля или в начале мая. Усик говорил, что бой может состояться летом.