Британский тренер Доминик Ингл высказался о потенциальном бою Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) с Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Наставника цитирует vringe.com:

Это хороший бой. Я думаю, у них тот же промоутер, и это имеет смысл. Этот бой не выше уровня Фабио Вордли. Посмотрите его прошлые бои. Он доказал людям, что они ошибаются. Посмотрите на работу, которую он проделал с Джозефом Паркером. И в возрасте Тайсона время вне ринга тебя подтачивает, и нужно много времени, чтобы вернуться. У тебя не может быть просто лагеря на 12 недель, и ты вернулся. На стороне Фабио Вордли желание, молодость, амбиции. А у Тайсона Фьюри есть деньги, но есть ли еще мотивация?

Тайсон обладает боксерскими навыками срывать планы оппонента и делать все подобные вещи, но если Фабио сможет справиться с этим, а Тайсон не сможет выдержать 12 раундов, то может произойти апсет. Но Тайсон очень умный человек, он очень умный боец. Он тщательно запланирует свой путь, он взвесит, с кем ему нужно драться, и если будут намеки, что Фабио Вордли в деле, а Тайсону нужен другой бой для возвращения, тогда он выберет другой поединок. Я не думаю, что его будут заставлять к этому. Но если Тайсон Фьюри нацелится на этот поединок, ему нужно убедиться, что он на 100% включен, потому что, как мы видели с Фабио Вордли – только один дюйм, только одна ошибка, и он воспользуется этим. Он должен этим воспользоваться. Посмотрите на его бои, когда казалось, что ему конец, а он просто ускользнул. Оппонент немного проморгал и – бах, он в деле.

Такое случалось с Тайсоном в бою против Усика. Тайсон внезапно потерял концентрацию, и Усик поймал его левым, что изменило ход поединка. Тайсону нужно быть очень осторожным. Ему нужно быть включенным, он должен хотеть боя, он должен хотеть быть лучшим, иметь такие амбиции, потому что ты не можешь выходить на бой с таким человеком, как Фабио Вордли, без особого энтузиазма, потому что тогда тебе прекрасно достанется.