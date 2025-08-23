Олег Гончар

Бывший чемпион мира Джеймс Дигейл (25-3-1, 14 КО) возвращается в спорт, но на этот раз не в бокс, а в кулачные поединки промоушена Bare Knuckle Fighting Championship.

39-летний британец проведет бой на AO Arena, в Манчестере (Великобритания) против австралийца Метта Флойда (15-2-0, 10 КО).

Дигейл завершил карьеру в 2019 году после поражения единогласным решением судей от Криса Юбенка-младшего.

«Великобритания, я вернулся. На этот раз без перчаток. Все спрашивают, в какой я форме... семь лет перерыва, тело восстановлено, ум острый — лучшая версия из всех. Готовьтесь к разрушению». Джеймс Дегейл

Дигейл известен как первый британский боксер, который выиграл олимпийское золото и профессиональный мировой титул.

Напомним, Bare Knuckle FC анонсировал турнир с призовым фондом $25 млн.