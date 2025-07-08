Владимир Кириченко

Бывший британский чемпион мира Джонни Нельсон для Sky Sports поделился мыслями о возможной трилогии экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

Заслуживает ли вообще Тайсон на третий бой?

«Скажем так, Даниэль Дюбуа будет драться с Александром Усиком на стадионе «Уэмбли». Они не распродадут все билеты. Но если Усик будет драться с Фьюри на «Уэмбли» — это хороший бизнес, потому что они распродадут билеты — это вопрос бизнеса.

Побили ли Тайсона Фьюри в последний раз, когда он боксировал с Усиком? Нет. Был ли это односторонний бой? Нет. Он был близким.

Так что я не говорю, что он не заслуживает шанс, потому что он продемонстрировал удивительное выступление, а бокс — это бизнес, замаскированный под спорт. Это хороший бизнес».

Чего мы можем ожидать от Тайсона Фьюри в третьем бою?

«Последние несколько раз, когда я видел, как он боксирует, мне казалось, что его ноги стали медленнее. Фьюри был неактивным, а Усик, вероятно, был активнее. Если говорить об апреле следующего года, это долгое время вне ринга.

Я не думаю, что ему идет на пользу то, что у него столько свободного времени. Разве что он проведет какой-то бой за закрытыми дверями в тренажерном зале, чтобы проверить свои навыки. У него уже есть оправдание на случай, если дела пойдут не по его плану».

Есть ли смысл в трилогии?

«Только из-за финансовой выгоды. Усик дважды доказал, что может победить Тайсона Фьюри. Он победил всех. Он оставил после себя только разрушения. Он уже победил Даниэля Дюбуа, и я думаю, что во второй раз он победит его еще увереннее.

Усик также бизнесмен. Бой с Фьюри принесет хорошие деньги, и он сделает это, если ему это подходит. Итак, посмотрим, что он скажет после боя с Дюбуа. Но Усик может сказать: «Нет, я закончил. Я ухожу». Он в отличной позиции».

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года победил раздельным решением судей, в декабре – единогласным.