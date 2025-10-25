Экс-спарринг-партнер Усика сделал прогноз на бой Паркер – Уордли
Бой не пройдет всю дистанцию?
около 1 часа назад
Паркер и Уордли / Фото - Sky Sports
Известный британский супертяжеловес Дэйв Аллен для Boxing News прокомментировал предстоящий поединок временного чемпиона мира по версии WBO в его дивизионе новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) против обладателя временного титула WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO).
Аллен предсказывает, что Паркер сможет одержать досрочную победу над Вордли.
«Я думаю, что Паркер остановит Уордли. Он слишком опытен и слишком хорош».
Поединок Паркер - Вордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
Напомним, Паркер превзошел Вордли на официальной церемонии взвешивания.