Паркер перевесил Вордли на официальной церемонии взвешивания
Джозеф тяжелее соперника на более чем 5 кг
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Временные чемпионы в супертяжелом весе Джозеф Паркер (WBO) и Фабио Уордли (WBA) прошли официальное взвешивание накануне боя.
Паркер показал 119 кг, Уордли – 110 кг.
Поединок состоится 25 октября на O2 Арене в Лондоне.
Победитель боя станет претендентом на титульный поединок с Александром Усиком.
В США предсказали победителя претендентского боя на титул Усика.