Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью высказался о будущем Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), который недавно потерпел поражение от Александра Усика (23-0, 14 КО).

В комментарии на X Беллью заявил, что британцу стоит серьёзно задуматься о завершении карьеры, если он утратил страсть к спорту:

Нет ничего плохого в том, чтобы признать: с тебя достаточно. Просто совет — уходи из спорта, если не любишь его по-настоящему. Тони Беллью

Чисора жёстко раскритиковал Дюбуа за поражение от Усика.