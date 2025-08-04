«Если не любишь бокс – уходи». Белью посоветовал Дюбуа завершить карьеру
Британский ветеран намекнул британцу, что честность с собой — главное в боксе
41 минуту назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью высказался о будущем Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), который недавно потерпел поражение от Александра Усика (23-0, 14 КО).
В комментарии на X Беллью заявил, что британцу стоит серьёзно задуматься о завершении карьеры, если он утратил страсть к спорту:
Нет ничего плохого в том, чтобы признать: с тебя достаточно. Просто совет — уходи из спорта, если не любишь его по-настоящему.
Чисора жёстко раскритиковал Дюбуа за поражение от Усика.