«Если Усик отдаст титул...» Олимпийский чемпион – о сорванном бое с Кабаелем
Йока отметил, что раньше Агит не избегал вызовов
около 3 часов назад
Олимпийский чемпион Тони Йока (14-3, 11 KO) поделился своими мыслями о том, почему его бой с Агитом Кабайелом (26-0, 18 KO) так и не состоялся. Слова француза приводит vringe.com:
Потому что он сейчас в позиции, которую не хочет потерять. Он номер один в рейтинге WBC и думает так: «О'кей, если Усик отдаст титул, тогда я чемпион мира. Но если Усик захочет драться, то я буду биться с ним». Вместо того, чтобы сказать: «Это моя позиция, и я её буду защищать». Сейчас они захотели более легкий бой. И он, в принципе, этого заслужил. Он победил Махмудова, Санчеса, Чжана, он никогда не говорил «нет» этим боям, но сейчас он в другой позиции и думает так: «Нет, я хочу оставаться в безопасности». Нет, так дела не идут.
Отметим, что Кабайел должен провести поединок с непобежденным поляком.
