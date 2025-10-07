Федерация бокса Украины объявила, что подарила автомобиль Škoda бронзовому призеру чемпионата мира-2025 в Ливерпуле Данилу Жасану.

«Этот чемпионат, проведенный под эгидой World Boxing, стал историческим не только в карьере Данила, но и для всего украинского бокса. Он стал подтверждением того, что украинские спортсмены развиваются и продолжают двигаться вперед, несмотря на все вызовы на пути. Он доказал: даже в самые сложные времена украинские спортсмены остаются на вершине мирового спорта.

«Хочу поблагодарить наших защитников за возможность выступать на соревнованиях. Благодаря им я могу представлять наш флаг. Низкий поклон вам всем. Спасибо нашей Федерации бокса Украины».