Федерация бокса Украины подарила Жасану автомобиль за бронзу чемпионата мира
Заслуженный подарок за медаль турнира в Ливерпуле
около 1 часа назад
Федерация бокса Украины объявила, что подарила автомобиль Škoda бронзовому призеру чемпионата мира-2025 в Ливерпуле Данилу Жасану.
«Этот чемпионат, проведенный под эгидой World Boxing, стал историческим не только в карьере Данила, но и для всего украинского бокса. Он стал подтверждением того, что украинские спортсмены развиваются и продолжают двигаться вперед, несмотря на все вызовы на пути. Он доказал: даже в самые сложные времена украинские спортсмены остаются на вершине мирового спорта.
«Хочу поблагодарить наших защитников за возможность выступать на соревнованиях. Благодаря им я могу представлять наш флаг. Низкий поклон вам всем. Спасибо нашей Федерации бокса Украины».
Президент ФБУ Олег Ильченко при вручении подчеркнул:
«Данила заслуженно завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, и мы решили подарить ему автомобиль в знак благодарности за его достижения и мотивации для новых побед».
Пусть автомобиль станет дополнительным стимулом продолжать развиваться. Данила, мы гордимся тобой! Ты — пример для всей спортивной молодежи! Не останавливайся!».
9 сентября Жасан стал бронзовым призером ЧМ по боксу, проиграв британцу Тигану Стотту в полуфинале.
