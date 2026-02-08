Владимир Кириченко

Обладатель титула WBA в полулегком весе британец Ник Болл (23-1-1, 13 КО) проиграл свой пояс бывшему чемпиону в двух дивизионах американцу Брэндону Фигероа (26-2-1, 20 КО).

Фигероа одержал победу техническим нокаутом в 12-м раунде.

Бой состоялся в Ливерпуле на Liverpool Arena. Он стал главным событием вечера бокса от Queensberry.

Болл свой последний бой провел в августе 2025 года, победив Сэма Гудмана. Поединок против Брэндона стал для него четвертой защитой титула чемпиона WBA в полулегком весе.

Фигероа в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, одолев Джоета Гонсалеса. Он выиграл титул в третьем для себя дивизионе.

Тем временем, Тайсон Фьюри угрожает резать российского соперника.