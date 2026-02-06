Фьюри угрожает зарезать российского соперника
Старый добрый трэш-ток «Цыганского короля»
41 минуту назад
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) начал грубую раскрутку поединка с Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO). Британца цитирует vringe.com:
Мне придется это сказать. Мне очень жаль всех тех, кто должен сражаться со мной в этом году. У всех вас большие неприятности. Бедный старый жопонюх Махмудов... Он следующий... Он – первая овечка, которую скоро зарежут. Мне его жаль. Но он свое получит. Махмудов! У тебя есть проблемы. Огромные проблемы. Если ты вдруг искал неприятности, то пришел по адресу. Ну что ж? Искал неприятности? Смотри мне в лицо! У тебя проблемы, здоровяк. Я не промахнусь по тебе. А тебе не удастся попасть в меня, даже если бросишь пригоршню риса. Тебе в меня не попасть. Кто-то окажется на канвасе!
Напомним, что Фьюри назвали крупнейшим мошенником в истории бокса.
