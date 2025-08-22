Олег Гончар

Британский боксер супертяжелого веса Джонни Фишер (13-1, 11 КО) в интервью для The Ring рассказал о своих чувствах после поражения от Дэвида Аллена (24-7-2, 19 КО).

Фишер заявил, что раздевалка после боя была переполнена поддержкой и там было больше людей, чем после победы. Он поблагодарил свою семью, менеджмент и команду за преданность.

По словам боксера, после боя он пережил сложный период, но вскоре он осознал важность играть на своих сильных сторонах. Он признал, что в бою с Алленом он перефокусировался на технику, жертвуя физической подготовкой, и поэтому проиграл. В настоящее время боксер планирует сочетать оба аспекта под руководством нового тренера Тони Симса.

Напомним, Фишер проиграл Аллену нокаутом в пятом раунде в мае этого года.