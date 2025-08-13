Денис Седашов

Британский супертяжеловес Дейв Аллен, который имел спарринги со многими звездами дивизиона, в том числе и с Александром Усиком (24-0, 15 КО), назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг.

В интервью First Round TV британец признался, что больше всего его впечатлил не абсолютный чемпион мира Усик, а Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO).

Думаю, це Тайсон Ф'юрі. Я досі так вважаю, навіть після боїв з іншими. Так, я спарингував с Усиком, але все равно считаю Ф'юрі лучшим. Он такой габаритный, знаете. Дэвид Аллен

