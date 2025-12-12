Владимир Кириченко

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что американец О'Шаки Фостер (24-3, 12 KO) решил сохранить свой титул WBC во втором полулегком дивизионе. Об этом сообщает BoxingScene.

Таким образом, он отказался от временного титула в легком весе, который завоевал в поединке против Стивена Фултона.

Сообщается, что при этом он «сохранит особые привилегии в легком весе».

Напомним, сначала бой Фостера и Фултона должен был пройти за титул WBC во втором полулегком весе, однако Стивен провалил взвешивание.

После этого Всемирный боксерский совет объявил, что бой пройдет в легком весе за вакантный титул временного чемпиона.