Фостер решил сохранить титул WBC во втором полулёгком дивизионе
Американец изменил свое решение после боя с Фултоном
33 минуты назад
Фостер и Фултон / Фото - Yahoo
Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что американец О'Шаки Фостер (24-3, 12 KO) решил сохранить свой титул WBC во втором полулегком дивизионе. Об этом сообщает BoxingScene.
Таким образом, он отказался от временного титула в легком весе, который завоевал в поединке против Стивена Фултона.
Сообщается, что при этом он «сохранит особые привилегии в легком весе».
Напомним, сначала бой Фостера и Фултона должен был пройти за титул WBC во втором полулегком весе, однако Стивен провалил взвешивание.
После этого Всемирный боксерский совет объявил, что бой пройдет в легком весе за вакантный титул временного чемпиона.