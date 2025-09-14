Владимир Кириченко

На стадионе Allegiant в американском Лас-Вегасе завершился бой андеркарда шоу от промоутерской компании Zuffa Boxing, в котором американский супертяжеловес Джермейн Франклин (24-2, 15 KO) сражался с казахстанцем Иваном Дычко (15-1, 14 KO).

Уже в начале поединка бойцы дали понять, что ждать яркого бокса зрителям не стоит. Дычко работал джебом, тогда как Франклин сделал ставку на удары по корпусу.

Тренер Джермейна пытался погнать его вперед, но много атак американца Дычко останавливал клинчами. Тем не менее, после экватора казахстанский боксер начал уставать. В 8-м раунде он пропустил правый боковой, после которого выглядел немного ошеломленным. Тут же рефери прервал бой и снял с Дычко балл за постоянные клинчи.

Несмотря на это, Дычко продолжал связывать Франклина. По итогам скучного боя судьи отдали предпочтение американцу.

Результат боя: Франклин победил Дычко единогласным решением судей (96-93, 95-94 и 97-92).

