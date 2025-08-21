Анонсирована полная карта шоу Канело – Кроуфорд: Богачук, Франклин и компания
Ивент пройдет в Лас-Вегасе
38 минут назад
Организаторы боксерского шоу Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд определились с кардом своего мероприятия.
Вечер бокса состоится 13 сентября в американском Лас-Вегасе. Его главным событием станет реванш в первом среднем весе между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Брендоном Адамсом.
Также на ринг выйдет казахстанский супертяжеловес Иван Дычко, который проведет бой с американцем Джермейном Франклином.
Остальные пары карда выглядят так:
Реито Цуццуми – Хавьер Мартинес
Стивен Нельсон – Ракио Сантана
Султан Алмохамед – Мартин Карабальо
Марко Верде – TBA
Напомним, Богачук и Адамс уже встречались в 2021 году, когда американец нанес украинцу первое поражение в карьере техническим нокаутом в восьмом раунде. В последний раз Богачук выходил на ринг 17 мая этого года, победив Майкла Фокса единогласным решением судей.