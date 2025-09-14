Богачук без шансов проиграл Адамсу в реванше
Американский ветеран перебоксировал украинца
На Allegiant Stadium в американском Лас-Вегасе завершился реванш украинского боксера первой средней весовой категории Сергея Богачука (26-3, 24 KO) с американцем Брендоном Адамсом (26-4, 16 KO).
Адамс решил драться с Богачуком первым номером. При этом у него получалось перебивать украинца. Богачук на старте пропустил неприятный удар по корпусу. Во 2-м раунде соперники продолжили сражаться на встречных курсах.
Богачук временами доносил удары апперкотами и кроссами. Адамс, в свою очередь, беспокоил его ударами по корпусу и хуками. Американец наносил более жесткие удары, действовал точнее. Он заставил Богачука принять хаотичный махач.
В 8-м раунде, в котором Богачук проиграл первый бой, Адамс потряс Сергея, но на этот раз все обошлось. Однако после 10-ти раундов судьи констатировали победу Брендона.
Результат боя: Адамс победил Богачука единогласным решением судей (98-92, 99-91 и 98-92)
