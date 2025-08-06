Фроч посоветовал Джошуа завершить карьеру: «У него уже есть 150 миллионов»
Экс-чемпион мира советует британцу повесить перчатку на гвоздь
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Карл Фроч, известный своей прямотой и резкими оценками, выступил с громким заявлением о будущем Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
В интервью Sporting Talk посоветовал британцу завершить карьеру, пока не произошло ничего серьёзного со здоровьем.
На мой взгляд, ЭйДжей стоит уйти из профессионального бокса. У него была хорошая карьера, он многое сделал для этого спорта. Но он не элитный. Его разгромил Руис — толстый парень из Мексики. Затем его дважды превзошел Усик, а теперь его побил Даниэль Дюбуа. У него на счету 150 миллионов фунтов — зачем еще 20? Он может закончить в инвалидной коляске.
Стало известно, состоится ли бой между Джошуа и Джейком Полом.
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