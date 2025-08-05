Эдди Хирн, промоутер бывшего британского чемпиона в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), для The Ring рассказал о возможном поединке своего клиента против популярного американского видеоблогера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

«Это очень реально. В среду (30 июля) у меня был хороший часовой разговор с Накисой (промоутером Джейка – прим.), и теперь я верю, что они действительно хотят этого боя – действительно верю.

Накиса был очень откровенен и сказал, что волнуется по поводу этого боя, но Джейк искренне верит, что сможет выиграть или хотя бы быть конкурентоспособным.

И теперь, учитывая масштаб поединка, я считаю, что есть очень большая вероятность того, что он состоится. Если оценивать эту вероятность в процентах – я бы сказал 50 на 50. Это была очень позитивная беседа, и мы ожидаем, что эти обсуждения продолжатся и в последующие недели.

Если они действительно этого хотят – бой состоится. Разница в весе не будет настолько критичной. В день боя Джейк будет супертяжеловесом.

Но, послушайте, я даже не могу вам это по-настоящему обосновать. Это, на мой взгляд, неравный бой. Это опасно. Но Джейк – крузер, который поднимется в хэвивейт.

Я думаю, Джошуа еще не до конца осознал это, пока не узнает, что это действительно возможно. Но после моего разговора на этой неделе я могу сказать, что это вполне реальный сценарий.

Я сказал Накисе на днях: тут дело в факторе страха. Это опасно. Это как смотреть шоу Дэвида Блейна, только намного опаснее и значительно реальнее. Здесь ты не пытаешься выбраться из коробки за три минуты – ты в ринге с одним из самых опасных панчеров в истории. И это не игра.

Это не то, что я призывал к этому бою или сказал, что мы нацеливаемся именно на него. Но я также понимаю колоссальный коммерческий масштаб этого боя и, наверное, желание многих людей – просто стереть Джейка Пола из мира бокса. И именно это, вероятно, и произойдет».