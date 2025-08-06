Французский боксер супертяжелого дивизиона Тони Йока (14-3, 11 КО) для The RIng поделился мыслями о возможном поединке против эксчемпиона в хэвивейте британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Я слышал какие-то слухи об этом. Я верю в свою команду. Я доверяю Queensberry, своему менеджеру и тренеру, что они организуют для меня лучшие бои. Я лично не веду никаких переговоров с Джошуа, так что не знаю, что происходит.

Единственное, что я знаю – я готовлюсь к любому. И после этой большой победы, если мне предложат бой с Джошуа – конечно, я его приму. Это был бы отличный, действительно большой бой для меня.

Между нами есть определенная история – мы оба олимпийские чемпионы. Думаю, в этом есть смысл. Я видел, как он дрался с ребятами, которых я даже не знал. Кажется, перед боем с Отто Валлином он дрался с кем-то, кого я не знаю (прим. – Джошуа победил Жермейна Франклина и Роберта Хелениуса).

Я понимаю, что он проиграл Дюбуа в прошлом году. Возможно, они хотят провести бой Джошуа – Фьюри или что-то подобное. Если ты хочешь бой перед этим — я здесь. Тебе не нужно искать слишком далеко».