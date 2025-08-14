Олег Гончар

Чемпион WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора (23-1-1, 15 КО) достиг устной договоренности о поединке против экс-чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана (31-1, 23 КО). Бой запланирован на 18 октября 2025 года в Лас-Вегасе, сообщает BoxingScene.

Фундора в марте 2024 года заменил травмированного Турмана в бою против Тима Цзю, одержав победу раздельным решением судей. В июле 2025 года он второй раз победил Цзю, на этот раз техническим нокаутом в седьмом раунде.

Турман, который вернулся на ринг в марте 2025 года после трехлетнего перерыва, нокаутировал Брока Джарвиса в третьем раунде в Сиднее.