Денис Седашов

Поединок между чемпионом WBC в первом среднем весе Себастьяном Фундорой (23-1-1, 15 KO) и экс-чемпионом Китом Турманом (31-1, 23 KO), запланированный на 25 октября в Лас-Вегасе, не состоится.

По информации инсайдера Майка Коппинджера, Фундора получил травму руки во время подготовки к бою.

Из-за этого главное событие вечера, вместе с титульным боем между О’Шаки Фостером и Стивеном Фултоном, будет перенесено на другую дату.

