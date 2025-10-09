«Он действительно отличный боец». Фундора — о Ките Турмане
Поединок состоится 25 октября
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Чемпион WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) поделился ожиданиями перед поединком против бывшего чемпиона в полусреднем весе Кита Турмана (31-1, 23 КО), который состоится 25 октября. Слова приводит Fight Hub TV.
Не думаю, что он мой самый сложный соперник, но он — большое имя, очень-очень большое имя. Надо отдать ему должное, потому что он действительно отличный боец. У меня были непростые соперники на пути к этому моменту. Не хочу называть имена, но у меня было несколько действительно тяжелых поединков.
Фундора рассказал, каким образом стремится разобраться с Турманом.
