Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) продолжает держать фанатов бокса в напряжении относительно своего будущего в спорте. В интервью Sky Sports легендарный Цыганский король заявил, что не планирует больше выходить на ринг:

Никогда. Я уже слишком стар — посмотрите на мою бороду, она вся седая. Бокс — это дело молодых. Тайсон Фьюри

Это уже не первое подобное заявление от Фьюри. Ранее британец неоднократно объявлял завершение карьеры, но вскоре возвращался.

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