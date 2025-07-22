Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) в Instagram обратился к Даниэлю Дюбуа (22-3, 21 КО) со словами поддержки после его поражения в бою против Александра Усика (24-0, 15 КО).

Даниэль, если ты это увидишь — не опускай руки, сынок. Твой отец тобой гордится. Мы все гордимся. Ты прошел путь от мальчика до мужчины, стал чемпионом мира, сражался на Уэмбли перед 100 тысячами зрителей. Это уже победа, которую не превзойти. Тайсон Фьюри

Боксер также раскритиковал тех, кто унижает Дюбуа после боя:

В боксе полно завистников, которые не уважают труд других. Я называю их разрушителями мечт. Если хочешь потренироваться с кем-то настоящим — приезжай в Моркамб. Здесь мы не унижаем тех, кто выкладывается на полную. Тайсон Фьюри

Фьюри о Дюбуа: «Сделал все, что мог. Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»