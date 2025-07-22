Денис Седашов

Британский экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) встал на защиту Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) после поражения в реванше с Александром Усиком (24-0, 15 КО). В пятом раунде боя Дюбуа дважды оказался на ринге, после чего не смог продолжить бой.

Фьюри эмоционально в Instagram отреагировал на критику в адрес соотечественника:

Меня постоянно спрашивают о ситуации с Дюбуа. Вот факты: молодой Даниэль сделал все, что мог, против одного из лучших боксеров всех времен. Он дважды падал — что вы от него хотите? Чтобы он умер на ринге? Это не тот спорт, где стоит рисковать жизнью ради поражения. Тайсон Фьюри

Боксер также подчеркнул, что Дюбуа проявил мужество, выйдя против Усика, и не заслуживает на презрение.

В боксе нет трусов. Тот, кто имеет смелость выйти на ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе, заслуживает только уважения. Тайсон Фьюри

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца.