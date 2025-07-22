Фьюри о Дюбуа: «Он сделал все, что мог. Вы хотите, чтобы он умер на ринге?»
Цыганский король заступился за Даниэля после поражения от Усика
около 1 часа назад
Британский экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) встал на защиту Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) после поражения в реванше с Александром Усиком (24-0, 15 КО). В пятом раунде боя Дюбуа дважды оказался на ринге, после чего не смог продолжить бой.
Фьюри эмоционально в Instagram отреагировал на критику в адрес соотечественника:
Меня постоянно спрашивают о ситуации с Дюбуа. Вот факты: молодой Даниэль сделал все, что мог, против одного из лучших боксеров всех времен. Он дважды падал — что вы от него хотите? Чтобы он умер на ринге? Это не тот спорт, где стоит рисковать жизнью ради поражения.
Боксер также подчеркнул, что Дюбуа проявил мужество, выйдя против Усика, и не заслуживает на презрение.
В боксе нет трусов. Тот, кто имеет смелость выйти на ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе, заслуживает только уважения.
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца.