Отец Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Джон Фьюри признался, бой кого с Александром Усиком (24-0, 15 КО) хотел бы увидеть. Британца цитирует fightnews.info:

В бою против Агита Кабайела для Усика недостаточно денег, и это опасный поединок для Александра, не так ли? Есть только один человек, с которым заинтересован Усик, и это Тайсон, потому что он принесет огромный чек. Он там, где большие деньги.

Усик стареет, хочет большой гонорар. Он не будет рисковать в бою с таким молодым быком, как Кабайел. Усик нацелен на Тайсона, не так ли? Это мое мнение. Бой с Кабайелом – хороший поединок, но он не состоится.